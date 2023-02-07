"Работа не проводится" - Смаилов снова раскритиковал акимов за рост цен на продукты

Премьер-министр Алихан Смаилов подчеркнул, что важно удержать уровень инфляции в коридоре 9,5 %, передаёт BaigeNews.kz.

"Данный коридор считаю достижимым при активной работе всех регионов по стабилизации цен на продукты питания, особенно в период межсезонья. Все инструменты для этого имеются. Мы заложили запасы из урожая прошлого года. Поэтому должны быть обеспечены овощами по фиксированным ценам", - сообщил он.

По его словам, акимам предоставлены все необходимые рычаги по сдерживанию цен, выделены финансовые средства, но цены всё равно растут.

"Акиматы не показывают эффективность работы. Из-за формального подхода на местах к исполнению поставленных задач мы наблюдаем отрицательные результаты работы", - сказал Смаилов.

Например, регионам поручалось обеспечить контрактацию по луку.

Неоднократно акимы докладывали, что потребность своих регионов обеспечили. Лука в стране выращивается достаточно, однако для снижения роста цен на него правительство было вынуждено предпринимать экстренные меры, вводить запрет на экспорт.

Правительство переформатировало механизм форвардного закупа для финансирования, в первую очередь, производителей. Однако акиматы продолжают выделять средства поставщикам, размножая посредников.

"Регионам дана возможность формировать запасы в стабилизационных фондах по выгодным ценам. Но работа не проводится", - заявил он.

К слову, с начала года нет фактов выявления нарушений законодательства в сфере торговой деятельности.

Всем акиматам направлялись алгоритмы и рекомендации для улучшения работы региональных комиссий.

"По факту приходится "из-под палки" заставлять регионы проводить данные заседания, которые всё равно не дают результата", - сказал Смаилов.

В заключение премьер-министр подчеркнул, что стабилизация цен на продовольственные товары является важнейшей задачей правительства и местных исполнительных органов.

"Мы уже говорили, что в случае формального подхода и отсутствия результатов будут приниматься соответствующие решения", - резюмировал он.

Напомним, за рост цен Премьер-министр критиковал акимов неоднократно.