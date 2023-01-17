Работа Мангистауского атомно-энергетического комбината оказалась в зоне риска

Фото: lada.kz

Деятельность "МАЭК" оказалась в зоне риска из-за падения уровня воды в Каспии. В Актау произошло обледенение водозаборного канала, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Снижение уровня воды в водозаборных каналах ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 зафиксированы 14 января. На сегодняшний день ТОО "МАЭК" предпринял ряд оперативных мер для обеспечения бесперебойной работы предприятия.

"16 января работниками энергокомбината совместно с ДЧС Мангистау и акиматом Актау и Мунайлинского района и ГКП "КЖСА" проводятся мероприятия по отогреву водозаборного канала ТЭЦ-1, замерзшего в следствии погодных условий. На данный момент для подвоза горячей воды задействовано 11 водовозов, три единицы пожарной техники", — сообщил директор департамента по ремонту и эксплуатации ТОО "МАЭК" Алексей Смоленский.

Основной причиной ситуации он назвал снижение уровня Каспийского моря, отметив, что критический уровень снижения воды может серьёзно повлиять на технологические процессы энергетического оборудования.