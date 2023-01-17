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lada.kz Сегодня, 09:25
148
Сегодня, 09:25
148
Фото: lada.kz

Работа Мангистауского атомно-энергетического комбината оказалась в зоне риска

Деятельность "МАЭК" оказалась в зоне риска из-за падения уровня воды в Каспии. В Актау произошло обледенение водозаборного канала, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Lada.kz.

Снижение уровня воды в водозаборных каналах ТЭЦ-1 и ТЭЦ-2 зафиксированы 14 января. На сегодняшний день ТОО "МАЭК" предпринял ряд оперативных мер для обеспечения бесперебойной работы предприятия.

"16 января работниками энергокомбината совместно с ДЧС Мангистау и акиматом Актау и Мунайлинского района и ГКП "КЖСА" проводятся мероприятия по отогреву водозаборного канала ТЭЦ-1, замерзшего в следствии погодных условий. На данный момент для подвоза горячей воды задействовано 11 водовозов, три единицы пожарной техники", — сообщил директор департамента по ремонту и эксплуатации ТОО "МАЭК" Алексей Смоленский.

Основной причиной ситуации он назвал снижение уровня Каспийского моря, отметив, что критический уровень снижения воды может серьёзно повлиять на технологические процессы энергетического оборудования.

"Все виды энергоносителей, которые производит Мангистауский энергокомбинат, включая опреснительный комплекс, они все находятся в зоне риска. На сегодняшний день мы выполняем оперативные работы, связанные с ограничениями по технологическому оборудованию, выполняем все мероприятия для обеспечения бесперебойной работы предприятия. Благодаря сегодняшней совместной работе уровень воды повысился до двух метров в канале, хотя утром был 0,5 метров", — отметил он.

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#Каспий #Актау #водоснабжение
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:25
148
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