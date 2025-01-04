Работа горок в разных частях Костаная приостановлена
Власти города обратились к костанайцам
Сегодня, 06:10
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 06:10Сегодня, 06:10
97Фото: pixabay.com
С завтрашнего дня кататься на них нельзя, чтобы не травмироваться, передаёт BaigeNews.kz.
Акимат города сообщает, что в связи с установившейся плюсовой температурой и в целях обеспечения безопасности совместно с органами ЧС принято решение временно приостановить работу горок (Центральная площадь, бульвар Молодежи, Жастар сарайы) с 4 января.
Как только погодные условия станут благоприятными и установится устойчивая минусовая температура, горки вновь будут открыты для посещения.
Самое читаемое
- Верхом на коне провёл свой первый эфир нового года аким Павлодарской области
- Повышенный ранг опасности: в Алматы рассказали подробности о пожаре в ТРЦ "Москва"
- Туристический поезд Jibek Joly 2.0 отправился из Алматы в Узбекистан
- Умерла старейшая олимпийская чемпионка
- Она сказала нет: Тимати сделал предложение девушке