С завтрашнего дня кататься на них нельзя, чтобы не травмироваться, передаёт BaigeNews.kz.

Акимат города сообщает, что в связи с установившейся плюсовой температурой и в целях обеспечения безопасности совместно с органами ЧС принято решение временно приостановить работу горок (Центральная площадь, бульвар Молодежи, Жастар сарайы) с 4 января.

Как только погодные условия станут благоприятными и установится устойчивая минусовая температура, горки вновь будут открыты для посещения.