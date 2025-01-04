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Работа горок в разных частях Костаная приостановлена

Власти города обратились к костанайцам

Сегодня, 06:10
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 06:10
Сегодня, 06:10
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Фото: pixabay.com

С завтрашнего дня кататься на них нельзя, чтобы не травмироваться, передаёт BaigeNews.kz.

Акимат города сообщает, что в связи с установившейся плюсовой температурой и в целях обеспечения безопасности совместно с органами ЧС принято решение временно приостановить работу горок (Центральная площадь, бульвар Молодежи, Жастар сарайы) с 4 января.

Как только погодные условия станут благоприятными и установится устойчивая минусовая температура, горки вновь будут открыты для посещения.

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