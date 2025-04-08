В правительстве под председательством заместителя премьер-министра – министра национальной экономики Серика Жумангарина состоялось заседание Межведомственной комиссии по вопросам регулирования предпринимательской деятельности, передаёт BaigeNews.kz.

В мероприятии приняли участие представители госорганов и Национальной палаты предпринимателей "Атамекен". Обсуждены ключевые вопросы, касающиеся состояния регуляторной среды и проблем бизнеса.

Рассмотрены результаты анализа регуляторного воздействия по нескольким важным направлениям. Одним из основных вопросов стало введение маркировки и прослеживаемости товаров лёгкой промышленности, а также установление минимальных требований безопасности для высоковольтного оборудования. Обсуждались и вопросы контроля за использованием объектов прав интеллектуальной собственности, а также обязательное подтверждение соответствия высоковольтного оборудования установленным стандартам.

Важным моментом обсуждения стали рекомендации рабочей группы по обеспечению соблюдения прав человека в предпринимательской деятельности.

С учётом выводов, представленных регулирующими госорганами и участниками комиссии, рассмотрены и одобрены результаты анализов регуляторного воздействия.

Серик Жумангарин подчеркнул, что для повышения информированности бизнес-сообщества регулирующим государственным органам поручено провести разъяснительную работу по внедряемым инструментам регулирования.

Кроме того, на заседании предложено создать рабочую группу по проблемным вопросам бизнеса, которая будет работать под председательством вице-министра национальной экономики. Группа будет заседать раз в две недели и фокусироваться на системных проблемах, с которыми сталкиваются предприниматели в разных секторах.