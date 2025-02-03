Слесарь вскрыл себе вены на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе, передаёт BaigeNews.kz.

По данным пресс-службы предприятия, мужчина отказался работать в одной из бригад.

"В январе на базе ремонтно-механического цеха (РМЦ) создана группа по теплоизоляции. Начальники групп составили список работников для формирования новой бригады изолировщиков из числа существующих бригад цеха. Слесарь 4 разряда Н. А. был включен в этот список. Но 3 февраля он отказался выполнять работу в формирующейся бригаде. Начальник РМЦ вернул Н. А. в прежнюю бригаду, но с оформлением докладной записки об отказе работать в бригаде теплоизолировщиков. Слесарь выразил недовольство решением непосредственного руководителя и попытался причинить себе физический вред", - сообщили в пресс-службе АНПЗ.

Состояние здоровья работника не вызывает опасений. Из больницы его выписали.

На заводе пообещали, что произошедшее не приведёт к потере рабочего места.