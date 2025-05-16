15 мая в Наурызбайском районе города Алматы произошёл несчастный случай на стройке: при прокладке водопроводной трубы мужчина 1973 года рождения по неосторожности упал в траншею глубиной около 3 метров и получил травму ноги, передаёт BaigeNews.kz.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС. Спасатели оказали пострадавшему первую медицинскую помощь прямо на месте, после чего аккуратно извлекли его из рва и передали бригаде скорой медицинской помощи.

По данным МЧС, пострадавший находился в сознании, его жизни угрозы нет.

Гражданам напоминают: при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо немедленно обращаться по номеру 112.

Днем ранее в ВКО погибли двое рабочих при ремонте водопровода.