Рабочий упал в трёхметровый ров при прокладке водопровода в Алматы
Мужчину с травмой ноги спасли из траншеи.
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15 мая в Наурызбайском районе города Алматы произошёл несчастный случай на стройке: при прокладке водопроводной трубы мужчина 1973 года рождения по неосторожности упал в траншею глубиной около 3 метров и получил травму ноги, передаёт BaigeNews.kz.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Республиканского оперативно-спасательного отряда МЧС. Спасатели оказали пострадавшему первую медицинскую помощь прямо на месте, после чего аккуратно извлекли его из рва и передали бригаде скорой медицинской помощи.
По данным МЧС, пострадавший находился в сознании, его жизни угрозы нет.
Гражданам напоминают: при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо немедленно обращаться по номеру 112.
Днем ранее в ВКО погибли двое рабочих при ремонте водопровода.
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