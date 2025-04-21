Рабочий упал в котлован с арматурой в Актобе
На помощь ему пришли спасатели.
Сегодня, 21:55
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Сегодня, 21:55Сегодня, 21:55
104Фото: baigenews.kz
На стройке в Актобе рабочий сорвался с высоты и упал в армированный котлован, передаёт BaigeNews.kz.
ЧП произошло в районе Астана на территории объекта, расположенного по улице Жубановой.
Пострадавшему 59 лет.
Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой медицинской помощи не смогли самостоятельно вытащить мужчину и обратились к спасателям, которые помогли извлечь мужчину из котлована. После оказания первой медицинской помощи мужчина был госпитализирован.
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