На стройке в Актобе рабочий сорвался с высоты и упал в армированный котлован, передаёт BaigeNews.kz.

ЧП произошло в районе Астана на территории объекта, расположенного по улице Жубановой.

Пострадавшему 59 лет.

Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой медицинской помощи не смогли самостоятельно вытащить мужчину и обратились к спасателям, которые помогли извлечь мужчину из котлована. После оказания первой медицинской помощи мужчина был госпитализирован.