  • 21 Апреля, 22:35
  • BAIGENEWS

Рабочий упал в котлован с арматурой в Актобе

На помощь ему пришли спасатели.

Сегодня, 21:55
АВТОР
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baigenews.kz Сегодня, 21:55
Сегодня, 21:55
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Фото: baigenews.kz

На стройке в Актобе рабочий сорвался с высоты и упал в армированный котлован, передаёт BaigeNews.kz.

ЧП произошло в районе Астана на территории объекта, расположенного по улице Жубановой. 

Пострадавшему 59 лет.

Прибывшие на место происшествия сотрудники скорой медицинской помощи не смогли самостоятельно вытащить мужчину и обратились к спасателям, которые помогли извлечь мужчину из котлована. После оказания первой медицинской помощи мужчина был госпитализирован.

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