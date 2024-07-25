  • 25 Июля, 12:55
  • BAIGENEWS

Рабочий упал с высоты и разбился насмерть в Астане

Сегодня, 11:44
АВТОР
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lansstroygroup.com Сегодня, 11:44
Сегодня, 11:44
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Фото: lansstroygroup.com

В Астане погиб рабочий, передаёт BaigeNews. Сообщается, мужчина упал с высоты, смерть наступила мгновенно.

“По факту гибели рабочего на строительном объекте было начато досудебное расследование. Следственные органы проводят проверку по делу о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем смерть человека по неосторожности”, – говорится в сообщении ДП Астаны.

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