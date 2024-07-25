Рабочий упал с высоты и разбился насмерть в Астане

В Астане погиб рабочий, передаёт BaigeNews. Сообщается, мужчина упал с высоты, смерть наступила мгновенно.

“По факту гибели рабочего на строительном объекте было начато досудебное расследование. Следственные органы проводят проверку по делу о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшем смерть человека по неосторожности”, – говорится в сообщении ДП Астаны.