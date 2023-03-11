Рабочий разбился в шахте лифта столичного бизнес-центра

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Электромонтёр упал в шахту лифта с высоты 6 этажа. Инцидент произошел 23 февраля в одном из бизнес-центров столицы. В тот день 37-летний Акылбек Каришев выполнял монтажные работы. После случившегося компания, в которой работал погибший, обязалась выдать его супруге жильё. Но, как выяснилось, многодетная семья продолжает скитаться по съёмным квартирам, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

В семье Каришевых воспитываются четверо детей. Самому старшему - 13 лет, а младшему - три годика. Глава семьи на протяжении последних 10 лет работал в компании по обслуживанию лифтов. Две недели назад, он ушел на работу и больше не вернулся.

"Врач сказал, что он в тяжелом состоянии, что у него все сломано. Он впал в кому. Мы ждали, они сказали, что даже не могут сделать КТ, проверить все органы, потому что там падение было с 6 этажа. Мы ждали до утра. А утром сказали, что давление падает. И где-то не помню во сколько мне сообщили, что он умер", - вспоминает тот страшный для ее семьи день Меруерт Каришева.

Все эти годы, рассказывает супруга погибшего, они жили в съемной квартире. Компания, где работал Акылбек Каришев, после его смерти предложила многодетной семье жилье на выбор в нескольких строящихся жилых комплексах. Но, как выяснилось, эти новостройки находятся у столичного акимата в "черном списке", и неизвестно, когда их достроят.

В тот злополучный день Акылбек Каришев прибыл бизнес-центр. Он вместе с коллегой устанавливал лифт. По словам супруги, мужчина упал в лифтовую шахту с высоты шестого этажа.

В самой компании заявили, что, действительно, обещали выдать семье погибшего сотрудника квартиру. Хотя, в тот злополучный день Акылбек Каришев на работу не выходил, и на объект, где произошел несчастный случай его не отправляли.

"Мы наняли другую компанию, субподряд, он начал у них подрабатывать. Где и произошел несчастный случай. Из своих моральных принципов, я пообещал дать ей жилье, которое имеется у нас. Но она отказывается принять это жилье, ссылаясь на "черные списки", - сказал и. о. директора компании по обслуживанию лифтов Виталий Хлевнюк.

Между тем этот факт зарегистрировали в трудовой инспекции. Сейчас идет расследование. Что же касается помощи многодетной семье, то в местном органе сообщили, что пригласили пострадавшую и работодателя на беседу, чтобы решить жилищный вопрос.