Рабочий погиб в результате взрыва котельной в области Жетысу

Фото: facebook.com/Akimatkoksu

В Коксуском районе области Жетысу произошёл взрыв котельной, в результате ЧП погиб человек, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в районном акимате, трагедия произошла 1 апреля в 8:52 минут в селе Казахстан.

"Произошёл взрыв котельной на общей площади 22 квадратных метра. В результате несчастного случая погиб один рабочий. В настоящий момент угрозы нет", — сообщили в акимате.

В ведомстве уточнили, что причина взрыва ещё устанавливается.