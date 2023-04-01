  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Рабочий погиб в результате взрыва котельной в области Жетысу
facebook.com/Akimatkoksu Сегодня, 14:19
298
Сегодня, 14:19
298
Фото: facebook.com/Akimatkoksu

Рабочий погиб в результате взрыва котельной в области Жетысу

В Коксуском районе области Жетысу произошёл взрыв котельной, в результате ЧП погиб человек, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в районном акимате, трагедия произошла 1 апреля в 8:52 минут в селе Казахстан.

"Произошёл взрыв котельной на общей площади 22 квадратных метра. В результате несчастного случая погиб один рабочий. В настоящий момент угрозы нет", — сообщили в акимате.

В ведомстве уточнили, что причина взрыва ещё устанавливается.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 14:19
298
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх