Рабочий погиб в результате несчастного случая на территории АНПЗ

Фото: BaigeNews.kz

Рабочего придавило на территории Атырауского нефтеперерабатывающего завода. От полученных травм мужчина скончался, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

Несчастный случай произошёл в субподрядной организации, выполняющей строительные работы на одном из объектов предприятия. Инцидент случился на строительной площадке механических очистных сооружений во время манёвра грузоподъёмной техники.

Пострадавшего незамедлительно доставили в отделение травматологии областной больницы. Но от полученных травм работник скончался.

"Обстоятельства происшествия и причины несчастного случая выясняются. Руководство и трудовой коллектив ТОО "АНПЗ" приносят искренние соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении пресс-службы завода.