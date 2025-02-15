В райцентре Камысты в Костанайской области, на площади около районного акимата, демонтировали деревянную конструкцию новогодней горки высотой примерно около 4,5 метра. В результате несчастного случая погиб рабочий, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщает издание "Наша газета", трагедия произошла 13 февраля. Рабочий Олег Кизяев упал с высоты около 17:00 и в 23:00 того же дня скончался в отделении реанимации центральной районной больницы.

Факт происшествия подтвердил главврач больницы Ермик Жуматаев. Точные причины и обстоятельства происшествия предстоит выяснить.

"У нас стандартная процедура, - уточнил Жуматаев, - если человек умирает, мы везём его на вскрытие для того, чтобы провести анатомическое исследование. В рамках этого исследования отобранные образцы отправляются в судебно-медицинскую экспертизу".

Как сообщили в департаменте полиции области, по факту гибели мужчины назначена проверка, в результате которой предстоит выяснить, имели ли место нарушения техники безопасности при проведении работ.