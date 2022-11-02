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  • Рабочий погиб от удара ковшом экскаватора в Акмолинской области
BaigeNews.kz Сегодня, 06:24
153
Фото: BaigeNews.kz

Рабочий погиб от удара ковшом экскаватора в Акмолинской области

От удара ковшом экскваватора погиб рабочий в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

27 октября в отдел полиции Целиноградского РОП поступило телефонное сообщение работника одного из предприятий. Мужчина сообщил, что в селе Акмол на объекте по укладке провода для канализационных труб водитель экскаватора по неосторожности травмировал своего коллегу ковшом экскаватора. В результате пострадавший скончался на месте происшествия.

По данному факту начато досудебное расследование статье УК РК “Нарушение правил охраны труда”.

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#происшествие
BaigeNews.kz
Сегодня, 06:24
153
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