Рабочий погиб от удара ковшом экскаватора в Акмолинской области

Фото: BaigeNews.kz

От удара ковшом экскваватора погиб рабочий в Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

27 октября в отдел полиции Целиноградского РОП поступило телефонное сообщение работника одного из предприятий. Мужчина сообщил, что в селе Акмол на объекте по укладке провода для канализационных труб водитель экскаватора по неосторожности травмировал своего коллегу ковшом экскаватора. В результате пострадавший скончался на месте происшествия.

По данному факту начато досудебное расследование статье УК РК “Нарушение правил охраны труда”.