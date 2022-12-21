Рабочий погиб на заводе в Аксу

Фото: рixabay

В Аксу на заводе из-за травмы скончался рабочий. Компетентные органы начали проверку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.



20 декабря в 08:21 в плавильном цехе Аксуского завода ферросплавов произошел несчастный случай со слесарем-ремонтником. При обслуживании конвейерного оборудования рабочий получил травму.





"На место происшествия немедленно вызвали скорую помощь, которая доставила пострадавшего в реанимационное отделение Аксуской центральной больницы, где мужчина скончался", – сообщили в пресс-службе предприятия.



Здесь добавили, что о происшествии сообщили в государственные органы, начато расследование. Обстоятельства и причины несчастного случая устанавливаются.