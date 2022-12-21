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Лента новостей

рixabay Сегодня, 00:10
109
Сегодня, 00:10
109
Фото: рixabay

Рабочий погиб на заводе в Аксу

В Аксу на заводе из-за травмы скончался рабочий. Компетентные органы начали проверку,  передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Pavlodarnews.kz.

20 декабря в 08:21 в плавильном цехе Аксуского завода ферросплавов произошел несчастный случай со слесарем-ремонтником. При обслуживании конвейерного оборудования рабочий получил травму. 

"На место происшествия немедленно вызвали скорую помощь, которая доставила пострадавшего в реанимационное отделение Аксуской центральной больницы, где мужчина скончался", – сообщили в пресс-службе предприятия.


Здесь добавили, что о происшествии сообщили в государственные органы, начато расследование. Обстоятельства и причины несчастного случая устанавливаются.

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#завод #смерть #предприятие #травма #Аксу
BaigeNews.kz
Сегодня, 00:10
109
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