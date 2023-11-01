Рабочий погиб на территории предприятия в Рудном

Несчастный случай произошёл на АО "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Alau.kz.

Несчастный случай произошёл на территории АО "ССГПО". Информацию об этом подтвердили в пресс-службе предприятия.