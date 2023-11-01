  • 3 Ноября, 05:47
  • BAIGENEWS
Нового замакима назначили в Карагандинской области
Часть скалы обрушилась на трассу в ВКО
Токаев встретился с президентом Франции Эмманюэлем Макроном
Минтуризма ищет инвестора для строительства горнолыжного курорта "Каскелен
ООН против переселения палестинцев на Синай
Правительству и нацбанку надо усилить координацию – глава НБ РК
В Казахстане зарегистрировано более 11 тысяч случаев кори
Государству возвращено месторождение никеля и кобальта стоимостью 5,6 трлн тенге
Токаев поручил разработать новое видение развития спортивной отрасли
Граждане 80 стран мира могут пребывать в Казахстане без визы
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Рабочий погиб на территории предприятия в Рудном

1 Ноября, 10:10
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
erg.kz 1 Ноября, 10:10
1 Ноября, 10:10
517
Фото: erg.kz

Несчастный случай произошёл на АО "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Alau.kz.

Несчастный случай произошёл на территории АО "ССГПО". Информацию об этом подтвердили в пресс-службе предприятия. 

"На территории ССГПО при выполнении работ по демонтажу железобетонного перекрытия произошёл несчастный случай с работником подрядной организации. Коллектив и руководство АО "ССГПО" выражают соболезнование семье погибшего. По факту случившегося проводится расследование", — говорится в сообщении.

Самое читаемое

Наверх