Рабочий погиб на территории предприятия в Рудном
1 Ноября, 10:10
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1 Ноября, 10:101 Ноября, 10:10
517Фото: erg.kz
Несчастный случай произошёл на АО "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Alau.kz.
Несчастный случай произошёл на территории АО "ССГПО". Информацию об этом подтвердили в пресс-службе предприятия.
"На территории ССГПО при выполнении работ по демонтажу железобетонного перекрытия произошёл несчастный случай с работником подрядной организации. Коллектив и руководство АО "ССГПО" выражают соболезнование семье погибшего. По факту случившегося проводится расследование", — говорится в сообщении.
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