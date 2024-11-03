Рабочий погиб на стройке завода в Карагандинской области
Сегодня, 17:48
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:48Сегодня, 17:48
54Фото: yar.mk.ru
Трагедия произошла на строящемся заводе Qaragandy Power Silicon в Карагандинской области. Упал с высоты и разбился насмерть сотрудник субподрядной компании, передаёт BaigeNews.kz.
"По данному факту будет создана комиссия по расследованию несчастного случая. По факту происшествия начато досудебное расследование по части 3 статьи 156 УК "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека", —сообщили в инспекции труда Карагандинской области.
Все обстоятельства произошедшего выясняет полиция.
"Назначен ряд необходимых экспертиз. Обстоятельства выясняются", — в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области.
Самое читаемое
- Заморозки и гололёд: где в Казахстане объявлено штормовое предупреждение
- Актюбинский школьник создал мобильное приложение для путешествующих без гида
- На капремонт школ в Жамбылской области выделили свыше 4 млрд тенге
- Задержан бывший начальник следственного управления ДП Карагандинской области
- Казахстанская федерация футбола оштрафовала главного тренера "Астаны"