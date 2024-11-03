Рабочий погиб на стройке завода в Карагандинской области

Трагедия произошла на строящемся заводе Qaragandy Power Silicon в Карагандинской области. Упал с высоты и разбился насмерть сотрудник субподрядной компании, передаёт BaigeNews.kz.

"По данному факту будет создана комиссия по расследованию несчастного случая. По факту происшествия начато досудебное расследование по части 3 статьи 156 УК "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека", —сообщили в инспекции труда Карагандинской области.

Все обстоятельства произошедшего выясняет полиция.