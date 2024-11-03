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Рабочий погиб на стройке завода в Карагандинской области

Сегодня, 17:48
АВТОР
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yar.mk.ru Сегодня, 17:48
Сегодня, 17:48
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Фото: yar.mk.ru

Трагедия произошла на строящемся заводе Qaragandy Power Silicon в Карагандинской области. Упал с высоты и разбился насмерть сотрудник субподрядной компании, передаёт BaigeNews.kz.

"По данному факту будет создана комиссия по расследованию несчастного случая. По факту происшествия начато досудебное расследование по части 3 статьи 156 УК "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека", —сообщили в инспекции труда Карагандинской области.

Все обстоятельства произошедшего выясняет полиция.

"Назначен ряд необходимых экспертиз. Обстоятельства выясняются", — в пресс-службе Департамента полиции Карагандинской области.

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