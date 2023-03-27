Рабочий погиб на шахте в ВКО

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На Артемьевском руднике в Восточно-Казахстанской области скончался мужчина, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на управление госинспекции и труда. По их данным, взятым ими у работодателя скончавшегося мужчины ТОО ”Востокцветмет”, никакой конкретной информации нет, в данный момент идёт расследование.

"Пострадавший - Алумбаев Р., 1987 года рождения, помощник бурильщика шпуров Артемьевской шахты. Место несчастного случая, где это произошло, это 25 марта 2023 года в 10 часов вечера, произошло на Артемьевской шахте, горизонт 9, отметка минус 190 метр, доставочный орт номер 2. И краткое описание - (предварительно) - в ночную смену, при выезде задним ходом из забоя в доставочный орт номер 2 на отметке минус 190 метр машинист ковшового погрузчика участка дизельного транспорта Артемьевской шахты Земляной С. В. обнаружил лежащего на почве выработки помощника бурильщика шпуров подземного участка номер 2 Алумбаева без признаков жизни", - сообщили в управлении госинспекции и труда ВКО.

Что явилось причиной смерти, выявит расследование.