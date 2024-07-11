Рабочий погиб на шахте в Костанайской области

На шахте "Соколовская" ССГПО произошел несчастный случай. Рабочий получил травмы, несовместимые с жизнью, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение".

"При оборке заколов после производства взрывных работ на горизонте –280 метров произошло отслоение куска горной массы на проходчика. В результате работник получил травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.

Коллектив и руководство АО "ССГПО" выражают соболезнование семье погибшего. Семье погибшего будет оказана необходимая помощь. По факту случившегося проводится расследование.