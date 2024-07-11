Рабочий погиб на шахте в Костанайской области
Сегодня, 12:50
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Сегодня, 12:50Сегодня, 12:50
107Фото: Depositphotos
На шахте "Соколовская" ССГПО произошел несчастный случай. Рабочий получил травмы, несовместимые с жизнью, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу АО "Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное производственное объединение".
"При оборке заколов после производства взрывных работ на горизонте –280 метров произошло отслоение куска горной массы на проходчика. В результате работник получил травмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.
Коллектив и руководство АО "ССГПО" выражают соболезнование семье погибшего. Семье погибшего будет оказана необходимая помощь. По факту случившегося проводится расследование.
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