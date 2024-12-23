Рабочий погиб на Мангистауском атомном энергетическом комбинате (МАЭК) в Актау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.

По данным источников издания, мастер ремонтного цеха скончался в результате падения трубы.

В полиции Мангистауской области сообщили, что по факту нарушения правил охраны труда возбуждено уголовное дело.

"Назначена экспертиза. Проводится расследование", – отметили в ДП региона.

Другие подробности происшествия не приводятся.