Рабочий погиб на МАЭКе в Актау
Несчастный случай расследует полиция.
Вчера, 23:15
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Вчера, 23:15Вчера, 23:15
194Фото: пресс-служба партии AMANAT
Рабочий погиб на Мангистауском атомном энергетическом комбинате (МАЭК) в Актау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на lada.kz.
По данным источников издания, мастер ремонтного цеха скончался в результате падения трубы.
В полиции Мангистауской области сообщили, что по факту нарушения правил охраны труда возбуждено уголовное дело.
"Назначена экспертиза. Проводится расследование", – отметили в ДП региона.
Другие подробности происшествия не приводятся.
Самое читаемое
- В Казахстане введут обязательное декларирование посылок из интернет-магазинов
- Пенсионер из Жезказгана стал чемпионом мира по самбо
- Пассажирка рейса Актау-Алматы обвинила мужчину в домогательствах к девочке
- Жителю Жамбылской области отказали в пенсии из-за ошибки в окончании фамилии
- Опять метель: в каких регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение