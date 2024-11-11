Рабочий погиб на Донском ГОКе в Хромтау

Монтажник погиб на Донском ГОКе (филиал АО “ТНК “Казхром”) в Хромтау, передаёт BaigeNews.kz.

"4 ноября при выполнении монтажных работ сотрудник подрядной организации упал с высоты. Компания приложила максимум усилий для предоставления профессиональной медпомощи пострадавшему. За его жизнь несколько дней боролись врачи, но спасти его, к сожалению, не удалось", - сообщили в компании.