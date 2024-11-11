Рабочий погиб на Донском ГОКе в Хромтау
Сегодня, 19:14
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Сегодня, 19:14Сегодня, 19:14
131Фото: baigenews.kz
Монтажник погиб на Донском ГОКе (филиал АО “ТНК “Казхром”) в Хромтау, передаёт BaigeNews.kz.
"4 ноября при выполнении монтажных работ сотрудник подрядной организации упал с высоты. Компания приложила максимум усилий для предоставления профессиональной медпомощи пострадавшему. За его жизнь несколько дней боролись врачи, но спасти его, к сожалению, не удалось", - сообщили в компании.
О происшествии сообщили в госорганы. Ведётся расследование.
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