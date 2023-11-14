Рабочий погиб из-за пожара на цементном заводе в Туркестанской области

Трагедия произошла на цемзаводе в Туркестанской области. В поселке Састобе на предприятии погиб рабочий и ещё двое находятся в тяжелом состоянии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на otyrar.kz.

По данным полиции, 13 ноября, в Тулькубасский районный отдел полиции поступило сообщение о том, что в цехе ТОО "Sas-Tobe Technologies" произошло возгорание, вследствие которого 3 рабочих получили ожоги различной степени.

"Один из пострадавших, житель Тюлькубасского района, от полученных телесных повреждений скончался в больнице, не приходя в сознание. Данный факт зарегистрирован по ст. 156 ч.3 УК РК "Нарушение правил охраны труда", — пояснили в ведомстве.

Причины произошедшего пока выясняются правоохранительными органами. На предприятии пока не комментируют произошедшее.