Рабочий погиб из-за пожара на цементном заводе в Туркестанской области
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Трагедия произошла на цемзаводе в Туркестанской области. В поселке Састобе на предприятии погиб рабочий и ещё двое находятся в тяжелом состоянии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на otyrar.kz.
По данным полиции, 13 ноября, в Тулькубасский районный отдел полиции поступило сообщение о том, что в цехе ТОО "Sas-Tobe Technologies" произошло возгорание, вследствие которого 3 рабочих получили ожоги различной степени.
"Один из пострадавших, житель Тюлькубасского района, от полученных телесных повреждений скончался в больнице, не приходя в сознание. Данный факт зарегистрирован по ст. 156 ч.3 УК РК "Нарушение правил охраны труда", — пояснили в ведомстве.
Причины произошедшего пока выясняются правоохранительными органами. На предприятии пока не комментируют произошедшее.
"Один пострадавший поступил в тяжелом состоянии он 1971 года он получил сто процентов ожогов. Остальные тоже получили ожоги тяжелой степени 100 и 70 процентов. Сейчас они в тяжелом состоянии, за ними ведется тотальный контроль медиками", — говорит Ергали Аалимбаев главный врач ЦРБ Сайрамского района.