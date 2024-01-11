Рабочий обокрал Карачаганакское месторождение на 10 миллионов тенге

Рабочего, занимавшегося кражей цветных металлов с территории "Карачаганакского газоконденсатного месторождения", задержали сотрудники криминальной полиции в ЗКО. Им оказался 38-летний житель Аксая, трудившийся в подрядной организации, обслуживающей предприятие, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astana TV.

Представители компании КПО обратились к стражам порядка, когда не досчитались почти 400 метров кабелей заземления разного сечения. Позже, когда следователи в ходе допросов вышли на подозреваемого, оказалось, что он выносил с производственной площадки всё, что плохо лежало.

При проведении санкционированного обыска по месту жительства подозреваемого обнаружено и изъято:

восемь бухт греющего кабеля;

207 соединительных муфт кабелей;

45 коробок соединения кабелей;

11 коробок изоленты;

три цифровых мультиметра;

секатор для толстожильных кабелей;

20 отрезков силового медного кабеля длиной по метру;

20 метров медного кабеля с сечением 4*10;

отрезки силового медного кабеля длиной 40-60 метров – 41 штука;

блок питания.

Ущерб оценили в более чем 10 миллионов тенге.

В отношении подозреваемого начато досудебное расследование по части 3 статьи 188 УК РК - "Кража". Проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям.