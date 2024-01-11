  • 11 Января, 22:18
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Рабочий обокрал Карачаганакское месторождение на 10 миллионов тенге

Сегодня, 21:18
АВТОР
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ДП ЗКО Сегодня, 21:18
Сегодня, 21:18
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Фото: ДП ЗКО

Рабочего, занимавшегося кражей цветных металлов с территории "Карачаганакского газоконденсатного месторождения", задержали сотрудники криминальной полиции в ЗКО. Им оказался 38-летний житель Аксая, трудившийся в подрядной организации, обслуживающей предприятие, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Astana TV.

Представители компании КПО обратились к стражам порядка, когда не досчитались почти 400 метров кабелей заземления разного сечения. Позже, когда следователи в ходе допросов вышли на подозреваемого, оказалось, что он выносил с производственной площадки всё, что плохо лежало. 

При проведении санкционированного обыска по месту жительства подозреваемого обнаружено и изъято:

  • восемь бухт греющего кабеля;
  • 207 соединительных муфт кабелей;
  • 45 коробок соединения кабелей;
  • 11 коробок изоленты;
  • три цифровых мультиметра;
  • секатор для толстожильных кабелей;
  • 20 отрезков силового медного кабеля длиной по метру;
  • 20 метров медного кабеля с сечением 4*10;
  • отрезки силового медного кабеля длиной 40-60 метров – 41 штука;
  • блок питания. 

Ущерб оценили в более чем 10 миллионов тенге.

В отношении подозреваемого начато досудебное расследование по части 3 статьи 188 УК РК - "Кража". Проверяется его причастность к другим аналогичным преступлениям.

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