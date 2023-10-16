Рабочих завалило грунтом в Павлодаре, есть погибший
Сегодня, 12:52
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Сегодня, 12:52Сегодня, 12:52
77Фото: областной департамент ЧС
Грунт обвалился на двоих рабочих при прокладке водопроводной трубы во дворе частного дома. Одни из них скончался, второго рабочего удалось спасти, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на @Pavlodarnews.kz.
Как сообщили в службе "103", второй, 51-летний мужчина, скончался на месте до приезда медиков. Его 46-летнего напарника бригада "скорой" доставила в городскую больницу №1.
Врачи диагностировали у него синдром длительного сдавления лёгкой степени, острую реакцию на стресс. От госпитализации он отказался.
"Это друзья хозяина дома, они помогали ему в работе. В спасательных работах участвовали 11 человек личного состава и три единицы техники. Из-под завала спасли одного из рабочих", - сообщили в областном департаменте ЧС.
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