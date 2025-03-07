В Туркестанской области мошенник в период с 2023 по 2024 год обманул 23 потерпевших, под предлогом оформить рабочую визу для осуществления трудовой деятельности в Южной Корее обманным путем завладел 92 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе суда государственный обвинитель полностью доказал вину подсудимого.

Мошенник был приговорен к 6 годам лишения свободы, а также удовлетворены гражданские иски 23 потерпевших.

Приговор еще не вступил в законную силу.