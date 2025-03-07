Рабочие визы в Корею: мошенник обманул казахстанцев на 92 млн тенге
Мошенник осужден.
Сегодня, 10:24
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Сегодня, 10:24Сегодня, 10:24
137Фото: pixabay.com
В Туркестанской области мошенник в период с 2023 по 2024 год обманул 23 потерпевших, под предлогом оформить рабочую визу для осуществления трудовой деятельности в Южной Корее обманным путем завладел 92 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz.
В ходе суда государственный обвинитель полностью доказал вину подсудимого.
Мошенник был приговорен к 6 годам лишения свободы, а также удовлетворены гражданские иски 23 потерпевших.
Приговор еще не вступил в законную силу.