  • 7 Марта, 11:56
  • BAIGENEWS

Рабочие визы в Корею: мошенник обманул казахстанцев на 92 млн тенге

Мошенник осужден.

Сегодня, 10:24
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 10:24
Сегодня, 10:24
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Фото: pixabay.com

В Туркестанской области мошенник в период с 2023 по 2024 год обманул 23 потерпевших, под предлогом оформить рабочую визу для осуществления трудовой деятельности в Южной Корее обманным путем завладел 92 миллионов тенге, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе суда государственный обвинитель полностью доказал вину подсудимого.

Мошенник был приговорен к 6 годам лишения свободы, а также удовлетворены гражданские иски 23 потерпевших.

Приговор еще не вступил в законную силу.

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