2025 год в Казахстане объявлен Годом рабочих профессий, а в школьной системе впервыевведена новая должность — педагог-профориентатор, который будет помогать ученикам определиться с выбором профессии и обеспечивать связь между школами, колледжами и работодателями, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

Кроме того, в Казахстане стартовал пилотный проект, позволяющий старшеклассникам получать рабочую квалификацию еще до окончания школы. Это даст возможность молодым людям не только получить аттестат, но и диплом о среднем техническом образовании. Уже 905 выпускников завершили обучение по этой программе, что открывает перед ними прямой путь на рынок труда.

"В феврале 2025 года на полях фестиваля "Город рабочих профессий" прошло торжественное открытие Года рабочих профессий. За 5 дней фестиваля проведено более 300 мероприятий, между колледжами и предприятиями подписано 250 меморандумов о сотрудничестве, проведена профессиональная диагностика более 30 тыс. школьников. Кроме того, для выявления и поддержки талантливых и перспективных студентов системы технического и профессионального образования, а также создания кадрового резерва высококвалифицированных специалистов прошел республиканский конкурс "ТОП – 100 студентов" колледжей Казахстана. Начата подготовка к конкурсам "JasSkills" и "JuniorSkills", а также профориентационная кампания на платформе "Мансап Компасы" с охватом 100 тыс. учащихся", — говорится в сообщении.

Особое внимание уделяется техническим специальностям: уже 85% студентов учат по грантам, а 65% государственного образовательного заказа направлено на технические профессии. В 2025 году объем подушевого финансирования для колледжей будет увеличен в два раза, что позволит создать лучшие условия для подготовки будущих специалистов.

В следующем году Казахстан также продолжит готовить профессионалов для ключевых отраслей, таких как энергетика, IT, строительство, педагогика и здравоохранение. Эти меры призваны не только повысить привлекательность рабочих профессий, но и обеспечить стране высококвалифицированных специалистов для устойчивого развития экономики.