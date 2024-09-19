Рабочего завалило породой в комплексе "Алтыналмас" в Жамбылской области
Сегодня, 16:05
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Сегодня, 16:05Сегодня, 16:05
124Фото: altynalmas.kz
ЧП произошло на одном из горно-обогатительных комплексов АО "АК Алтыналмас" в Жамбылской области. Обрушилась горная порода, завалив работника, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.
На место происшествия оперативно прибыл аварийно-спасательный отряд, развёрнута поисково-спасательная операция.
"Доступ к зоне обрушения значительно затруднён из-за движения горной породы и сложных географических условий. В компании начато расследование несчастного случая, всеми силами и средствами предпринимаются все необходимые меры для поиска работника, который остался под завалами", - сказано в сообщении.
Сразу после происшествия создана рабочая группа. Специальная комиссия выясняет обстоятельства и причины несчастного случая.
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