Рабочего завалило породой в комплексе "Алтыналмас" в Жамбылской области

ЧП произошло на одном из горно-обогатительных комплексов АО "АК Алтыналмас" в Жамбылской области. Обрушилась горная порода, завалив работника, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

На место происшествия оперативно прибыл аварийно-спасательный отряд, развёрнута поисково-спасательная операция.

"Доступ к зоне обрушения значительно затруднён из-за движения горной породы и сложных географических условий. В компании начато расследование несчастного случая, всеми силами и средствами предпринимаются все необходимые меры для поиска работника, который остался под завалами", - сказано в сообщении.

Сразу после происшествия создана рабочая группа. Специальная комиссия выясняет обстоятельства и причины несчастного случая.