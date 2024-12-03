  • 3 Декабря, 23:16
  • BAIGENEWS

Рабочего насмерть зажало лифтом в Алматы

Начато расследование.

Сегодня, 21:50
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
pxhere.com Сегодня, 21:50
Сегодня, 21:50
162
Фото: pxhere.com

Трагедия произошла в одном из складских комплексов Турксибского района Алматы. Рабочего насмерть зажало лифтом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

По предварительным данным, 21-летний мужчина трудился разнорабочим. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Возбуждено уголовное дело, сообщили в департаменте полиции мегаполиса.

"По факту нарушения правил охраны труда Управлением полиции Турксибского района возбуждено уголовное дело. С целью установления причины смерти человека, назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление объективных обстоятельств произошедшего", - заявила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.

Самое читаемое

Наверх