Рабочего насмерть зажало лифтом в Алматы
Начато расследование.
Сегодня, 21:50
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Сегодня, 21:50Сегодня, 21:50
162Фото: pxhere.com
Трагедия произошла в одном из складских комплексов Турксибского района Алматы. Рабочего насмерть зажало лифтом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".
По предварительным данным, 21-летний мужчина трудился разнорабочим. Выясняются все обстоятельства произошедшего.
Возбуждено уголовное дело, сообщили в департаменте полиции мегаполиса.
"По факту нарушения правил охраны труда Управлением полиции Турксибского района возбуждено уголовное дело. С целью установления причины смерти человека, назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление объективных обстоятельств произошедшего", - заявила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.
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