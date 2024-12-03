Рабочего насмерть зажало лифтом в Алматы

Трагедия произошла в одном из складских комплексов Турксибского района Алматы. Рабочего насмерть зажало лифтом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеканал "Астана".

По предварительным данным, 21-летний мужчина трудился разнорабочим. Выясняются все обстоятельства произошедшего.

Возбуждено уголовное дело, сообщили в департаменте полиции мегаполиса.

"По факту нарушения правил охраны труда Управлением полиции Турксибского района возбуждено уголовное дело. С целью установления причины смерти человека, назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на установление объективных обстоятельств произошедшего", - заявила официальный представитель ДП Алматы Салтанат Азирбек.