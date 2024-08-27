Рабочего насмерть придавило грунтом в Акмолинской области

41-летнего мужчину придавило грунтом при прокладке водопроводных труб в Буландинском районе Акмолинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции региона.

Сообщается, что несчастный случай произошёл днём 24 августа. Погибший является уроженцем Алматинской области.

По данному факту начато досудебное расследование по части 3 статьи 156 УК РК "Нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Назначена судебно-медицинская экспертиза, проводится заключение государственным инспектором труда.