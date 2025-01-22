Казахстан и Россия договорились об обмене информацией в паводковый период, передает BaigeNews.kz. Состав, план работы и положения рабочей группы по управлению паводками, предусматривающей обмен данными в этот период, утверждены для 2025 года, сообщила официальный представитель минводных ресурсов и ирригации Молдир Абдуалиева.

"С Китаем сотрудничество осуществляется по двустороннему соглашению. С Кыргызстаном достигнута договорённость об увеличении подачи воды через реку Талас для предотвращения подтоплений", - отметила она .

Представители Японии проверили 13 гидротехнических сооружений в четырёх областях Казахстана. Также министерство подписало меморандум с Делфтским Институтом водного образования.

На пресс-конференции в СЦК вице-министр водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан Нурлан Алдамжаров назвал наиболее опасные регионы, подверженные паводкам. По его словам, к таким территориям относятся Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская и Акмолинская области. Об этом он рассказал на пресс-конференции в СЦК.

"В 2024 году на проведение ремонтных работ ирригационных сооружений КазСушар было предусмотрено финансирование в размере 2,3 миллиарда тенге. Дополнительно из Фонда поддержки выделено 29,3 миллиарда тенге. На сегодняшний день выполнено 50 процентов от запланированного объема работ. Все ремонтные работы будут завершены до начала паводкового периода", - рассказал Алдамжаров.

Таким образом, министерство отремонтировало около 400 плотин общей протяжённостью 584 километра. Бассейновые инспекции обследовали 1502 гидротехнических сооружения и устранили все выявленные недостатки.

Как отметила официальный представитель ведомства Молдир Абдуалиева, специалисты впервые за 36 лет реконструировали Актюбинское водохранилище, увеличив его вместимость до 245 миллионов кубометров. Также завершён ремонт Кировского водохранилища в Западно-Казахстанской области.