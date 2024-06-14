Рабочая группа по петиции против утильсбора поедет на автозаводы

В министерстве промышленности и строительства РК прошло заседание рабочей группы по рассмотрению петиции касательно отмены утилизационного сбора, передаёт BaigeNews.kz.

Напомним, что петиция об отмене утильсбора на портале E-Petition.kz собрала необходимое количество подписей для рассмотрения.

Вице-министр промышленности и строительства РК Олжас Сапарбеков отметил, что петицию подписало 50 тысяч человек, и важно её рассмотрение проводить в конструктивном ключе – для эффективного обсуждения и выработки решений, которые отвечали бы интересам всех сторон.

Инициатор петиции в своём выступлении рассказал о влиянии утильсбора на отрасли экономики, в частности, автопром, производство строительной, дорожной и специальной техники.

Во время заседания его участники коснулись темы прозрачности распределения средств, собранных через процедуру утилизационного сбора, а также перспективы развития казахстанского автопрома и его нынешнее положение.

В частности, представители компаний-производителей высказали беспокойство по поводу сокращения рабочих мест в случае, если утильсбор будет отменён. Они напомнили, что в отрасли автомобилестроения и на смежных производствах трудятся огромное количество работников, в настоящее время обеспеченных стабильной и конкурентной зарплатой, социальным пакетом и возможностью повышения своей квалификации.

Олжас Сапарбеков отметил, что его участники обсудили текущие изменения и перспективы утилизационного сбора. Кроме того, был утверждён график предстоящих поездок членов рабочей группы на заводы в регионы. Члены рабочей группы посетят ТОО "КАИК", ЧК "Kazrost Engineering LTD" и АО "КАМАЗ-Инжиниринг" в Кокшетау, ТОО "Hyundai Trans Auto" и ТОО "Hyundai Trans Kazakhstan" в Алматы, ТОО "СемАЗ" и ТОО "Daewoo Bus Kazakhstan" в Семей, а также ТОО "СарыаркаАвтоПром", ТОО "Машиностроительный завод МТЗ-Казахстан" и АО "Агромашхолдинг KZ" в Костанае.