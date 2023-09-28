Рабочая группа "КазМунайГаза" проконтролировала исполнение рекомендаций по итогам проверки "Озенмунайгаза"

Рабочая группа "КазМунайГаза" под руководством заместителя председателя правления Даулетжана Хасанова, которая ранее проверяла АО "Озенмунайгаз", выехала в ОМГ для контрольной ревизии исполнения рекомендаций.

"В первую очередь КМГ нацелен на реальное совершенствование бизнес-процессов, соблюдение дисциплины, достижение эффективности производства и улучшение социальных условий работников "Озенмунайгаза". Проверки, прошедшие в три этапа с 19 апреля по 8 августа, были сосредоточены на трёх направлениях - это финансово-хозяйственная деятельность ОМГ, работа подрядных организаций и подземный ремонт скважин", - сообщили в компании.

Финансово-хозяйственная деятельность

Выявлено 160 нарушений, в том числе 118 в области экономики и финансов, закупок, управления человеческими ресурсами, управления рисками, производства, внутренних коммуникаций, охраны окружающей среды и труда, управления подрядными организациями.

На сегодня по 37 нарушениям приняты меры дисциплинарного характера в отношении работников "Озенмунайгаза" и подрядных компаний. По 20 нарушениям ведётся дополнительное изучение, по итогам которого возможно рассмотрение вопроса о применении дисциплинарных мер.

По 10 выявленным фактам в ОМГ проводятся служебные расследования.

Отстранены работники департамента корпоративной безопасности "Озенмунайгаза", включая руководителя департамента, не соответствующие квалификационным требованиям (отсутствие высшего образования и опыта в правоохранительных органах, ранее уволены по отрицательным мотивам, наличие судимости).

По семи ранее выявленным фактам переплаты по договору с ТОО "БерАли Мангистау Company", фиктивного трудоустройства, нарушения алгоритма трудоустройства, фальсификации документов, материалы переданы в правоохранительные органы.

Подрядные организации

29 подрядных организаций ОМГ проверены на предмет соблюдения трудового законодательства, требуемых условий труда и санитарно-бытовых условий, производственной безопасности, качества медицинского обслуживания. Особое внимание уделено эффективным коммуникациям между руководством компании и её сотрудниками (встречи с трудовыми коллективами, приём работников по личным вопросам и рассмотрение обращений персонала).

Подрядные компании ОМГ принимают меры по устранению 448 выявленных нарушений.

Подземный ремонт скважин

Выявлены системные проблемы в организации и планировании работ по подземному ремонту скважин (ПРС). Для их решения в ОМГ, в частности, запущен пилотный проект в цехе добычи нефти и газа №9, который нацелен на улучшение организации и планирования работ по ПРС путём разделения функционала между ответственными за сам процесс и за механизированный фонд скважин, устранение недостатков технологического процесса с учётом всех возможных дополнительных операций, а также несоответствий, связанных с применением различных норм времени работ.

Проект позволит исключить выделение средств на невыполненные объёмы работ, увеличить межремонтный период, повысить эффективность борьбы с осложнениями в скважинном и наземном оборудовании, восстановить добычу, оптимизировать производственные процессы, улучшить производственную культуру и повысить безопасность условий труда.

Работа на перспективу

"КазМунайГаз" совместно с "Озенмунайгазом" ведут активную совместную работу по устранению недостатков, выявленных в ходе проверки. В частности, ОМГ приступил к реализации пакета мер и планов мероприятий на 2023-2028 годы. Предпринимаются шаги по обновлению нефтепромыслового оборудования и улучшению социально-бытовых условий работников.

Решение отдельных вопросов требует значительных финансовых вложений и долгосрочного планирования. Так, для обновления нефтепромыслового оборудования (модернизация и закуп станков-качалок, печей подогрева, насосного оборудования, токарных станков, сварочных агрегатов, слесарных помещений) на 2024-2028 годы необходимо выделение 37 млрд тенге.

Помимо этого, ОМГ проводит обновление специальной техники. В 2022 году закуплена 201 единица спецтехники на сумму 8,7 млрд тенге. В нынешнем году, по состоянию на 27 сентября, приобретена 41 единица на 3,4 млрд тенге. На 2024 год запланирован закуп 78 единиц специальной техники.

Ремонт, расширение или строительство социальных объектов в период с 2023 по 2028 годы потребуют 15 млрд тенге.

Закупки и снабжение

Для повышения эффективности закупочных процедур в ОМГ инициированы изменения и дополнения в Порядок осуществления закупок АО "Самрук-Казына". В частности, для решения вопросов закупок мелких партий товаров и их поставки на отдалённые производственные объекты внесена норма, согласно которой заказчик вправе проводить комплексную закупку товаров с единым кодом ЕНС ТРУ. При этом допускается объединение лотов, сумма которых по одному лоту доходит до 20 млн тенге. Ранее поставщики участвовали в тендерах исключительно на привлекательные объемы, а в мелких лотах или для поставок в отдалённые участки, инициативу не проявляли.

В целях выбора квалифицированных поставщиков членам тендерных комиссий предоставлено право выезда по месту нахождения объекта потенциального поставщика с целью проверки материально-технической оснащенности на предмет соответствия условиям проводимой закупки.

При проведении закупок на сумму свыше 250 млн тенге заказчик вправе затребовать у потенциального поставщика наличие технических ресурсов, необходимых для выполнения работ (услуг) в случае, если это предусмотрено корпоративным стандартом, утвержденным Правлением КМГ. Ранее данное условие могло быть установлено в случае аренды, при производстве работ (услуг) на опасных объектах и закупках СМР.

При закупках на сумму свыше 20 000 МРП (около 69 млн тенге) заказчик вправе установить требование по финансовой устойчивости.

Ряд норм, включенных в Порядок, нацелен на недопущение к участию недобросовестных поставщиков. К примеру, в связи с участившимися случаями предоставления поддельных документов в тендерах, было внесено изменение о требовании заказчиком счета-фактуры наряду с актами выполненных работ (оказанных услуг) в качестве подтверждающего документа по опыту работы потенциального поставщика.

Кроме того, тендерная заявка потенциального поставщика теперь подлежит отклонению в случае установления факта предоставления недостоверной информации в соответствующем подтверждающем документе.

Следует отметить, что для решения проблем занятости населения по инициативе руководства КМГ, ОМГ и акимата Мангистауской области в Порядок закупок Фонда "Самрук-Казына" внесены дополнительные изменения в целях локализации производства и импортозамещения в городе Жанаозен. Так, заказчикам предоставлено право приобретения по особому порядку товаров у потенциальных поставщиков, гарантирующих организацию производства закупаемого товара на территории Жанаозена с созданием (от 50 и выше) рабочих мест для местных жителей. Данная мера позволит привлечь инвесторов к строительству ряда объектов (заводов, цехов и т.д.) по выпуску продукции, ежегодно для нужд "Озенмунайгаза" и других нефтяных компаний региона.

Социальный фактор

Во исполнение данных КМГ в адрес ОМГ по итогам проверки рекомендаций руководители дочерней компании провели отчетные встречи с коллективами 10 производственных структурных подразделений. До конца текущего месяца будут проведены встречи с персоналом остальных 6 подразделений.

Также ведется оценка удовлетворенности сотрудников условиями труда и социальной поддержки, по результатам которой будут приняты соответствующие меры.

Отдельно стоит упомянуть о цифровизации "Озенмунайгаза", в частности, в бизнес-процессах по охране труда и обеспечению производственной безопасности. К примеру, по итогам диагностики процессов управления транспортом в ОМГ реализуется проект "Управление поездками". Основной его целью являются формирование культуры безопасного вождения и повышение уровня транспортной безопасности.

В рамках проекта планируется внедрение автоматизированной системы мониторинга транспортных средств путем сбора с GPS-терминалов данных по геолокации, скорости, резкому ускорению и торможению, использованию ремня безопасности, включению дневных ходовых огней, об отклонении от маршрута и отображения онлайн-уведомлений о нарушениях

Реализация данной инициативы позволит сократить количество ДТП, обеспечить прозрачность процессов управления транспортом, повысить эффективность использования автомашин и спецтехники, обеспечить беспрекословное соблюдение правил дорожного движения.