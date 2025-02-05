Ко Дню Победы в общественном транспорте Костаная планируют сделать QR-коды с историей ветеранов ВОВ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на kstnews.kz.

"Надо сделать так, чтобы праздник чувствовался. По всему миру даже самолеты названы в честь известных людей. У нас 31 герой и 9 ветеранов ВОВ. Предлагаю на одном из автобусов поставить QR-коды, где можно посмотреть подвиги человека и краткую историю ветеранов ВОВ", - отметил на аппаратном совещании градоначальник Марат Жундубаев.

Таким образом, больше костанайцев смогут окунуться в историю этого праздника. Подобные коды будут находиться и на остановках города.