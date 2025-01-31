Молодой алматинец, расклеивавший наклейки с QR-кодами, арестован полицией, когда его схема оказалась связанной с продажей наркотиков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz. Преступную рекламу тиражировал 28-летний мужчина, задержанный с поличным. У злоумышленника изъяты более 100 наклеек с информацией о получении микрокредитов. Однако при переходе по QR-коду пользователь попадал на интернет-ресурс, посвященный реализации наркотических средств.

"Подозреваемый признался в преступном характере своей деятельности, суть которой заключалась в расклеивании листовок на остановках, рекламных щитах и столбах. Оплату он получал на криптокошелек. Доводы задержанного будут тщательным образом проверены. Он помещён в изолятор временного содержания. По факту незаконной рекламы наркотиков возбуждено уголовное дело. Устанавливаются, так называемые, работодатели фигуранта", - информировал начальник Управления полиции Жетысуского района Жанибек Шынасилов. В соответствии со ст. 201 УПК РК иная информация в интересах следствия распространению не подлежит.