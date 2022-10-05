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  • Qazaqstan Team выдвинуло Касым-Жомарта Токаева кандидатом в президенты
пресс-служба Qazaqstan Team Сегодня, 12:42
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Фото: пресс-служба Qazaqstan Team

Qazaqstan Team выдвинуло Касым-Жомарта Токаева кандидатом в президенты

Общественное молодёжное объединение Qazaqstan Team выступило с инициативой выдвижения Касым-Жомарта Токаева кандидатом в президенты, передаёт BaigeNews.kz.

Руководитель объединения Олжас Сулейменов, выступая на собрании, отметил, что действующий президент является самым достойным кандидатом.

"Всем известно, как высоко ценятся его дипломатические способности за рубежом. Вместе с тем, он является опытным государственным политиком. Курс реформ, который был предложен Касым-Жомартом Кемелевичем,  как никогда, соответствуют нынешним реалиям. Они обеспечат дальнейшее укрепление национальной безопасности, внутреннюю социально-экономическую стабильность, окажут содействие развитию малого и среднего бизнеса, окажут влияние на образовательную и на все другие сферы". 

Политолог Валихан Бахретдинов добавил, что  в условиях глобальных изменений Казахстану нужно политическое руководство и видение человека, имеющего опыт и международный авторитет.

"Таким кандидатом на пост руководителя нашей Республики в текущей ситуации является  Касым-Жомарт Токаев. Он проводит последовательную политику на международной арене, что положительно сказывается как на имидже Казахстана в качестве миролюбивой нации, так и на общем благосостоянии казахстанцев.

Уверен, мудрый и образованный народ Казахстана сделает правильный выбор, и Касым-Жомарт Кемелевич победит в прозрачной и конкурентной гонке за политическое лидерство. Путь нашего народа на данном этапе исторического развития неразрывно связан с ролью действующего президента", отметил он в своем выступлении”.

Напомним, внеочередные президентские выборы в Казахстане пройдут 20 ноября 2022 года.

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#выборы президента #общественное движение
Зарина Козова Журналист
Сегодня, 12:42
210
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