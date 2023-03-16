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"Қазақстан халқына" оснастил региональные больницы оборудованием для выявления слепоты недоношенных
Медицинские организации Казахстана при поддержке фонда "Қазақстан халқына" оснащены оборудованием для офтальмологического скрининга и лечения слепоты недоношенных, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт фонда.
28 медицинских учреждений в 13 регионах получили офтальмологические линзы и офтальмоскопы, а в апреле туда привезут лазеры. Общая стоимость всего оборудования 307 миллионов тенге. Его поставка в медорганизации сопровождается проведением обучения специалистов.
Использование офтальмологического оборудования позволит выявить, своевременно направить на лечение и избежать слепоту у недоношенных детей. При этом, по словам официального представителя Фонда Диаса Бейсенбека, в большинстве медицинских организаций в регионах страны не хватает оборудования для офтальмологического скрининга.
В 2022 году в стране родилось более 20 тысяч младенцев с массой тела меньше 2500 граммов, из них около пяти тысяч новорождённых были с высоким риском развития ретинопатии. Поэтому для увеличения охвата недоношенных детей офтальмологическим скринингом, своевременного лечения ретинопатии и снижения уровня инвалидизации "Қазақстан халқына" инициирова программу по обеспечению медицинских организаций оборудованием для офтальмологического скрининга и лечения ретинопатии недоношенных.
"В октябре прошлого года мы подписали меморандумы о сотрудничестве с министерством здравоохранения и акиматами 13 регионов. Были заключены трёхсторонние договоры на поставку оборудования в медицинские организации согласно перечню Минздрава. По программе оснащаются 28 медицинских организаций, из них 17 областных, шесть городских и пять районных больниц. Большинство оборудования уже прибыло и с начала года в больницах ведётся офтальмологический скрининг новорождённых. Сейчас завершается поставка офтальмологических лазеров в ряд медицинских организаций", – отметил официальный представитель фонда "Қазақстан халқына" Диас Бейсенбек.
Так, областная многопрофильную больницу в Жезказгане оснастили двумя видами диагностических асферических линз и налобным бинокулярным офтальмоскопом на общую сумму четыре миллиона тенге. В ходе презентации оборудования директор больницы Габиден Аханов рассказал, что оборудование позволило проводить офтальмологический скрининг, выявлять и своевременно лечить ретинопатии недоношенных детей. С января этого года скрининг проведён уже 38 малышам, родившимся раньше срока.
"С января мы уже начали проводить комплексное обследование пациентов со всей Улытауской области. Офтальмологический скрининг состоит из четырёх этапов. В первую очередь мы определяем группу риска по развитию ретинопатии недоношенных, после чего ведётся первичный осмотр глазного дна ребёнка. На третьем этапе идёт повторный осмотр и мониторинг состояния глазного дна, где ставится диагноз, определяется группа новорождённых, которым требуется оказание офтальмологической помощи, направление на оперативное лечение. На последнем этапе ведётся послеоперационный осмотр и в целом завершается мониторинг", — резюмировал директор многопрофильной больницы города Жезказган Габиден Аханов.
Отметим, ретинопатия недоношенных детей является одной из первопричин слабовидения, детской инвалидности по зрению и детской слепоты.
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