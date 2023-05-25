QazaqGreenFest: перспективы "зелёной" энергетики обсудили эксперты в Боровом

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II Международный деловой фестиваль по "зелёной" энергетике Qazaq Green Fest прошёл в Боровом. Его темой стала "Энергетическая безопасность Казахстана: низкоуглеродный переход", передаёт BaigeNews.kz.

Спикеры, среди которых были послы Италии и Великобритании, министры энергетики, экологии и природных ресурсов Казахстана, руководитель Huawei technologies Казахстан, директор по энергетике региона Евразия, Ближний Восток и Африка и другие обсудили мировой энергетический переход: вызовы для Казахстана и опыт стран лидеров, государственную политику и стратегическое видение развития "зелёной" повестки в Казахстане, зелёное финансирование в Казахстане: перспективы развития инструментов доступного финансирования для проектов возобновляемых источников энергии.

Председатель ОЮЛ "Казахстанская электроэнергетическая ассоциация" Талгат Темирханов рассказал корреспонденту портала о нынешней ситуации и перспективах ВИЭ.