QazaqGaz готовится к транзиту российского газа в Узбекистан

Начать его планируют в октябре, передаёт BaigeNews.kz.



Председатель правления АО "НК "QazaqGaz" Санжар Жаркешов посетил Атыраускую область, где ознакомился с новыми проектами модернизации газотранспортной системы страны.



Глава нацкомпании проинспектировал ход подготовительных работ к транспортировке российского газа в Узбекистан на казахстанском участке магистрального газопровода "Средняя Азия – Центр".



Все технические мероприятия выполняются в полном объёме согласно утверждённому плану-графику.



Транзит газа в Узбекистан планируют начать с октября 2023 года.



В мае между АО "НК "QazaqGaz" и ПАО "Газпром" подписан договор по транспортировке природного газа по территории Республики Казахстан для потребителей Узбекистана.