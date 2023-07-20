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QazaqGaz готовится к транзиту российского газа в Узбекистан Сегодня, 19:06
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Сегодня, 19:06
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QazaqGaz готовится к транзиту российского газа в Узбекистан

Начать его планируют в октябре, передаёт BaigeNews.kz.

Председатель правления АО "НК "QazaqGaz" Санжар Жаркешов посетил Атыраускую область, где ознакомился с новыми проектами модернизации газотранспортной системы страны.

Глава нацкомпании проинспектировал ход подготовительных работ к транспортировке российского газа в Узбекистан на казахстанском участке магистрального газопровода "Средняя Азия – Центр".

Все технические мероприятия выполняются в полном объёме согласно утверждённому плану-графику.

Транзит газа в Узбекистан планируют начать с октября 2023 года.

В мае между АО "НК "QazaqGaz" и ПАО "Газпром" подписан договор по транспортировке природного газа по территории Республики Казахстан для потребителей Узбекистана.

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Сегодня, 19:06
232
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