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QazaqGaz готовится к транзиту российского газа в Узбекистан
Начать его планируют в октябре, передаёт BaigeNews.kz.
Председатель правления АО "НК "QazaqGaz" Санжар Жаркешов посетил Атыраускую область, где ознакомился с новыми проектами модернизации газотранспортной системы страны.
Глава нацкомпании проинспектировал ход подготовительных работ к транспортировке российского газа в Узбекистан на казахстанском участке магистрального газопровода "Средняя Азия – Центр".
Все технические мероприятия выполняются в полном объёме согласно утверждённому плану-графику.
Транзит газа в Узбекистан планируют начать с октября 2023 года.
В мае между АО "НК "QazaqGaz" и ПАО "Газпром" подписан договор по транспортировке природного газа по территории Республики Казахстан для потребителей Узбекистана.
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