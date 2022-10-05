Qazaq Air впервые возглавил казахстанский управленец

Фото: flyqazaq.com

Впервые авиакомпанию Qazaq Air возглавил казахстанский управленец, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу авиаперевозчика.

Решением Правления АО "ФНБ "Самрук-Қазына" председателем правления АО "QAZAQ AIR" назначен Наурызбаев Еркин Анесович. До назначения он занимал руководящие посты в ввиакомпании, до настоящего времени руководил Службой подготовки персонала, являясь членом правления.

Он окончил школу пилотов ВВС США, школу ПВО Турции и Военно-воздушную академия ВВС Турции.

В пресс-службе авиакомпании отметили, что за всю историю существования Qazaq Air, Еркин Наурызбаев — первый отечественный специалист, возглавивший акционерное общество. Опыт его работы в авиации 17 лет.

В июне в ФНБ сообщали, что в связи с окончанием срока контракта пост председателя правления авиакомпании покинул Пламен Атанасов.