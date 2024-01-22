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QAZAQ AIR возобновляет рейсы из Усть-Каменогорска в Новосибирск

Сегодня, 14:57
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flyqazaq.com Сегодня, 14:57
Сегодня, 14:57
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Фото: flyqazaq.com

Авиакомпания QAZAQ AIR сообщает о возобновлении полетов из Усть-Каменогорска в Новосибирск с 25 января 2024 года, передаёт BaigeNews.kz.

Как отметили в авиакомпании, рейсы будут выполняться 2 раза в неделю по понедельникам и четвергам по расписанию.

А также запускаются стыковочные рейсы из Астаны в Новосибирск через Усть-Каменогорск (указано местное время):

IQ 413 Астана 12:10 – Усть-Каменогорск 13:50

IQ 515 Усть-Каменогорск 14:50 – Новосибирск 17:15

IQ 516 Новосибирск 18:15 – Усть-Каменогорск 18:40.

IQ 414 Усть-Каменогорск 19:30 – Астана 21:15.

"Данное авиасообщение будет способствовать развитию наших экономических отношений между странами, а также продвижению туризма", — отмечает пресс-служба QAZAQ AIR.

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