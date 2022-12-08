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пресс-служба авиакомпании Сегодня, 15:32
254
Сегодня, 15:32
254
Фото: пресс-служба авиакомпании

Qazaq air возобновит полёты по маршруту Атырау — Уральск

С 3 января авиакомпания Qazaq air намерена возобновить регулярные рейсы по маршруту Атырау — Уральск — Атырау, передаёт BaigeNews.kz.

Полёты будут выполняться дважды в неделю (по вторникам и субботам) по следующему расписанию:

IQ 421 Атырау 12:10 — Уральск 13:20
IQ 422 Уральск 13:50 — Атырау 15:00 (время местное).

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#авиарейсы #Атырау #Уральск
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:32
254
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