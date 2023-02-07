Qazaq Air возобновит полёты из Астаны в Новосибирск с 18 февраля

Фото: пресс-службы Qazaq Air

С 18 февраля 2023 года Qazaq Air возобновляет полёты по маршруту Астана — Новосибирск. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании, передаёт BaigeNews.kz.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю по расписанию:

По вторникам (по местному времени):

IQ 5005 Астана 18:20 — Новосибирск 21:05

IQ 5006 Новосибирск 21:55 — Астана 22:45.

По субботам:

IQ 5005 Астана 19:05 — Новосибирск 22:05

IQ 5006 Новосибирск 22:55 — Астана 23:45.

"Стоимость перелета от 46 800 тенге в одну сторону. Детям до 12 лет включительно скидка 50 процентов. Билеты доступны уже сейчас", — говорится в сообщении компании.