open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Qazaq Air возобновит полёты из Астаны в Новосибирск с 18 февраля
пресс-службы Qazaq Air Сегодня, 14:39
186
Сегодня, 14:39
186
Фото: пресс-службы Qazaq Air

Qazaq Air возобновит полёты из Астаны в Новосибирск с 18 февраля

С 18 февраля 2023 года Qazaq Air возобновляет полёты по маршруту Астана — Новосибирск. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании, передаёт BaigeNews.kz.

Рейсы будут выполняться два раза в неделю по расписанию:

По вторникам (по местному времени):

IQ 5005 Астана 18:20 — Новосибирск 21:05

IQ 5006 Новосибирск 21:55 — Астана 22:45.

По субботам:

IQ 5005 Астана 19:05 — Новосибирск 22:05

IQ 5006 Новосибирск 22:55 — Астана 23:45.

"Стоимость перелета от 46 800 тенге в одну сторону. Детям до 12 лет включительно скидка 50 процентов. Билеты доступны уже сейчас", — говорится в сообщении компании.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#авиасообщение #Qazaq Air #Астана #Новосибирск
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:39
186
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх