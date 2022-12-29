Qazaq Air возобновит авиасообщение Алматы - Кызылорда в январе

Фото: пресс-службы компании

Qazaq Air возобновит прямое авиасообщение Алматы - Кызылорда с 14 января, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

Полёты будут выполняться дважды в неделю: по вторникам и субботам по расписанию:

Алматы 10:00 – Кызылорда 10:45;

Кызылорда 11:25 – Алматы 14:15.

Накануне компания объявила о возобновлении рейсов из Астаны в Туркестан с четвёртого января. Из Атырау в Уральск регулярные авиасообщения запустят с третьего января.