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пресс-службы компании Сегодня, 09:05
118
Сегодня, 09:05
118
Фото: пресс-службы компании

Qazaq Air возобновит авиасообщение Алматы - Кызылорда в январе

Qazaq Air возобновит прямое авиасообщение Алматы - Кызылорда с 14 января, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу компании.

Полёты будут выполняться дважды в неделю: по вторникам и субботам по расписанию:

  • Алматы 10:00 – Кызылорда 10:45; 
  • Кызылорда 11:25 – Алматы 14:15. 

Накануне компания объявила о возобновлении рейсов из Астаны в Туркестан с четвёртого января. Из Атырау в Уральск регулярные авиасообщения запустят с третьего января. 

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#авиаперевозки #Qazaq Air #Алматы #Кызылорда
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:05
118
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