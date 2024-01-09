Qazaq Air снова выставили на продажу

АО "Самрук-Қазына" объявило о начале проведения конкурса по реализации от 49% до 100% акций АО "QAZAQ AIR" в рамках нового открытого двухэтапного конкурса, передаёт BaigeNews.kz.

"3 ноября 2023 года первый открытый двухэтапный конкурс по передаче АО "QAZAQ AIR" был признан несостоявшимся. В соответствии с нормативными правовыми актами АО "Самрук-Қазына" проводится новый конкурс", - отметили в компании.

Напомним, 14 ноября стало известно, что компания не смогла подать лоукостер.