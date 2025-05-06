Qazaq Air переименуют: Авиакомпания переходит под контроль вьетнамского инвестора
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На Казахстанско-вьетнамском бизнес-форуме в Астане, с участием Генерального секретаря Вьетнама То Лама, Vietjet и Qazaq Air объявили о запуске совместного бренда — Vietjet Qazaqstan. Новый перевозчик станет мостом между Казахстаном, Вьетнамом и другими странами Азии, передаёт Baigenews.kz.
В ходе форума Министерство финансов Вьетнама выдало свидетельство о регистрации иностранных инвестиций Aviation Holdings, дочерней компании Vietjet, что дает разрешение на приобретение стратегического пакета акций Qazaq Air.
В рамках этого партнерства обе стороны будут совместно развивать и управлять авиакомпанией. Ожидается, что Vietjet Qazaqstan, как бюджетная авиакомпания нового поколения, станет стратегическим воздушным мостом, соединяющим Казахстан с Вьетнамом, Юго-Восточной Азией и мировыми авиационными узлами. Авиакомпания будет удовлетворять растущий спрос на поездки в Казахстане, одновременно способствуя развитию трансграничного туризма, торговли и логистики в Азии. Она также направлена на стимулирование местного социально-экономического роста за счет создания тысяч высококачественных рабочих мест.
Также на мероприятии Qazaq Air и Boeing подписали Соглашение об общих условиях обслуживания клиентов для поддержки будущего парка Boeing 737, находящегося под управлением Vietjet Qazaqstan. В рамках соглашения Boeing будет предоставлять комплексные услуги, включая программные решения, поставку запасных частей, техническую помощь, а также программы обучения пилотов и инженеров. Партнерство также предусматривает модификацию и модернизацию самолетов для обеспечения эффективной и безопасной эксплуатации.
"Vietjet Qazaqstan будет управлять парком, состоящим как минимум из 20 самолетов Boeing 737, что позволит значительно расширить сеть внутренних и международных маршрутов. Авиакомпания внедрит современные операционные модели, цифровые системы управления и передовые обучающие программы для своего персонала, при этом техническую и операционную поддержку будет обеспечивать Vietjet", - говорится в сообщении.
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