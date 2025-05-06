На Казахстанско-вьетнамском бизнес-форуме в Астане, с участием Генерального секретаря Вьетнама То Лама, Vietjet и Qazaq Air объявили о запуске совместного бренда — Vietjet Qazaqstan. Новый перевозчик станет мостом между Казахстаном, Вьетнамом и другими странами Азии, передаёт Baigenews.kz.

В ходе форума Министерство финансов Вьетнама выдало свидетельство о регистрации иностранных инвестиций Aviation Holdings, дочерней компании Vietjet, что дает разрешение на приобретение стратегического пакета акций Qazaq Air.

В рамках этого партнерства обе стороны будут совместно развивать и управлять авиакомпанией. Ожидается, что Vietjet Qazaqstan, как бюджетная авиакомпания нового поколения, станет стратегическим воздушным мостом, соединяющим Казахстан с Вьетнамом, Юго-Восточной Азией и мировыми авиационными узлами. Авиакомпания будет удовлетворять растущий спрос на поездки в Казахстане, одновременно способствуя развитию трансграничного туризма, торговли и логистики в Азии. Она также направлена на стимулирование местного социально-экономического роста за счет создания тысяч высококачественных рабочих мест.

Также на мероприятии Qazaq Air и Boeing подписали Соглашение об общих условиях обслуживания клиентов для поддержки будущего парка Boeing 737, находящегося под управлением Vietjet Qazaqstan. В рамках соглашения Boeing будет предоставлять комплексные услуги, включая программные решения, поставку запасных частей, техническую помощь, а также программы обучения пилотов и инженеров. Партнерство также предусматривает модификацию и модернизацию самолетов для обеспечения эффективной и безопасной эксплуатации.