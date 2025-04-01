Qarmet выплатит премию шахтерам
Категории и условия выплаты премии были согласованы с профсоюзами.
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Qarmet сообщил о выплате премий своим сотрудникам по итогам производственного года, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщает компания, несмотря на то, что не все показатели, предусмотренные коллективным договором, были выполнены в полном объеме, руководство приняло решение поддержать своих сотрудников и вознаградить их за упорный труд в деле возрождения металлургического комбината.
Премия будет выплачена работникам, отработавшим период с 1 января по 31 декабря 2024 года.
"2024 год был первым полноценным годом для нашей компании. Стоит ли говорить, что периоды перехода таких масштабных активов сопряжены с трудностями и барьерами. Несмотря на то, что в прошедшем году нам не удалось достичь всех заявленных индикаторов, мы понимаем, что на результат влияет множество факторов. Это нынешняя турбулентность рынка металлов вкупе с влиянием уже закоренелых проблем внутри. Изо дня в день мы с командой работаем над стабилизацией ситуации, которая нам досталась в наследство. Важно отметить, что сотрудники продолжают работать с полной отдачей, что позволяет нам уверенно смотреть в будущее", - сказал генеральный директор Qarmet Вадим Басин.
Выплата премий станет благодарностью за труд и стимулом для дальнейшего совершенствования. Компания уверена, что это решение повысит мотивацию сотрудников и поможет достичь новых целей в текущем производственном году.
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