Qarmet сделало заявление касательно смерти рабочих в Темиртау

Компания "Qarmet" сделало заявление касательно гибели двух человек на своём металлургическом комбинате в Темиртау, передаёт BaigeNews.kz.

"В ряде СМИ и Telegram-каналах распространилась информация о произошедшем несчастном случае с якобы работниками АО "Qarmet" при осуществлении демонтажных работ. Данная информация не соответствует действительности и является ложной. Несчастный случай произошёл с работниками компании ТОО "Казмеханомонтаж" при осуществлении демонтажных работ", – отмечается в заявлении.

Компания "Qarmet" просит СМИ и общественность придерживаться официальной информации, не поддаваться инсинуациям и не распространять недостоверную информацию. А также выражает глубокие соболезнования семьям погибших работников ТОО "Казмеханомонтаж"

В AO "Qarmet" заявили, что компания оставляет за собой право защищать свою репутацию в установленном законодательством порядке.

Сообщалось, что в Темиртау на металлургическом комбинате Qarmet погибли два работника ТОО "Казмеханомонтаж": 44-летний мужчина и 19-летний парень. Они упали с высоты во время демонтажных работ в листопрокатном цехе. На предприятии заявили, что несчастный случай произошёл в результате несоблюдения правил техники безопасности на высотных работах.

По факту несчастного случая начато досудебное расследование по части 4 статьи 156 УК РК "Нарушение правил охраны труда повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".