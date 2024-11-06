Qarmet работает над повышением безопасности труда - аким Карагандинской области

Компания Qarmet объявила о своих планах по увеличению добычи угля на шахте "Тентекская", которая в прошлом была местом трагических инцидентов. Аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев высказался по этому поводу, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Отвечая на вопросы журналистов на площадке СЦК, Ермаганбет Булекпаев отметил, что, несмотря на сложное предыдущее состояние шахт, Qarmet начала активно работать над повышением безопасности труда и планами по развитию.

"Когда Qarmet переходил от старого собственника к новому инвестору, работало только три шахты из восьми. У них есть планы, и они активизировали работы", - сказал Булекпаев.

Однако вопросы безопасности все еще стоят на повестке дня. По словам акима, шахта "Тентекская" сталкивается с проблемами, связанными с отсутствием подготовительных проходческих работ и планов, которые должна была разработать прежняя управляющая компания.

"Qarmet очень серьезно относится к соблюдению правил безопасности. Они пригласили международную организацию для проведения технического аудита, который выявил критические объекты, и сегодня уже ведется работа по устранению проблем", - сообщил Булекпаев.

Тем не менее обеспокоенность вызывает вопрос, как планы по увеличению добычи могут отразиться на производственном травматизме. Сообщения о несчастных случаях, таких как тот, что произошел в стальном департаменте, усугубляют ситуацию.

По словам акима, в этом инциденте была задействована подрядная организация, но уголовное дело по этому делу продолжается.

"Это не работник Qarmet, а подрядная организация, которая выполняла определенные работы. Будем ждать завершения уголовного дела", - отметил Булекпаев.

Ранее Qarmet сообщила о планах по увеличению добычи угля на шахте "Тентекская". Так, добыча коксующегося угля на шахте должна увеличиться до 1,3 млн тонн к 2026 году с 750 тыс. тонн в 2025 году.

В конце августа 2024 года в Темиртау на металлургическом комбинате Qarmet погибли два работника подрядной организации. Мужчины упали с высоты во время демонтажных работ в листопрокатном цехе.

В июне 2009 года на шахте "Тентекская" в Шахтинске Карагандинской области произошел выброс угля и газа, в результате три человека погибли, один шахтер получил ранения.