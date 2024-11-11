Qarmet и Kazakhmys будут кормить рабочих в столовой продуктами исключительно местного производства

Kazakhmys и Qarmet будут приобретать местную продукцию для питания своих работников, соответствующий меморандум подписан с акиматом Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Патриот".

В этих двух компаниях занято более 63 тысяч сотрудников, а расходы на питание рабочих составляют свыше 10 миллиардов тенге.