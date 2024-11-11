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Qarmet и Kazakhmys будут кормить рабочих в столовой продуктами исключительно местного производства

Сегодня, 04:08
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patriot_patriot Сегодня, 04:08
Сегодня, 04:08
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Фото: patriot_patriot

Kazakhmys и Qarmet будут приобретать местную продукцию для питания своих работников, соответствующий меморандум подписан с акиматом Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Патриот".

В этих двух компаниях занято более 63 тысяч сотрудников, а расходы на питание рабочих составляют свыше 10 миллиардов тенге.

"Меморандум должен приносить реальные результаты. Это позволит крупным предприятиям внести экономический вклад в регион, а для сельских жителей станет отличной возможностью сбывать свою продукцию, соответствующую всем стандартам", — прокомментировала событие вице-премьер Тамара Дуйсенова.

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