Qarmet и Kazakhmys будут кормить рабочих в столовой продуктами исключительно местного производства
Сегодня, 04:08
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Сегодня, 04:08Сегодня, 04:08
132Фото: patriot_patriot
Kazakhmys и Qarmet будут приобретать местную продукцию для питания своих работников, соответствующий меморандум подписан с акиматом Карагандинской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал "Патриот".
В этих двух компаниях занято более 63 тысяч сотрудников, а расходы на питание рабочих составляют свыше 10 миллиардов тенге.
"Меморандум должен приносить реальные результаты. Это позволит крупным предприятиям внести экономический вклад в регион, а для сельских жителей станет отличной возможностью сбывать свою продукцию, соответствующую всем стандартам", — прокомментировала событие вице-премьер Тамара Дуйсенова.
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