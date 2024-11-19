Қалын мал приравняли к махру в Казахстане

В Казахстане отменили махр. В новой фетве совет улемов ДУМК приравнял его к қалын малу, передает BaigeNews.kz.

Отметим, что махр – это имущество, которое муж выделяет жене при заключении брака.

"В казахских традициях қалың мал – это денежные средства, которые дают за невесту. В случае развода двух молодых людей қалың мал оставался во владении девушки. С этой точки зрения калың мал, который дается мужем по согласию девушки, может считаться махром, и это может быть использовано для приобретения приданого и других нужд невесты", - сообщил совет улемов ДУМК.

Также отмеченотили, что имущество, которое дается родителям девушки как әке еңбегі и ана сүті не считается махром. Если отец невесты приобретает приданное на свои средства, это также не считается махром.

"В регионах, где не практикуется калың мал, при заключении брака необходимо назначать махр. Брак считается действительным, если махр не установлен. Однако муж обязан предоставить махр аль-мисл (эквивалент махра), — сообщили на сайте муфтията.

Ранее сообщалось, что бесплатную программу для молодых казахстанцев предлагают ввести репродуктологи.