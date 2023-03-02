Пьют воду из озера и растапливают снег: как выживают сельчане в СКО

Фото: almaty.tv

Около шестисот жителей села Белое в Северо-Казахстанской области нуждаются в питьевой воде. Проблему с водоснабжением власти не могут решить многие годы, хотя деньги из бюджета на это выделены, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Almaty.tv.

75-летний Ислам Омаров ежедневно добывает себе воду. Сначала собирает вокруг дома снег, затем растапливает его на печке.

Сельчанин говорит, воду обещали дать ещё летом, уже наступил новый год, пришла весна, а живительной влаги по-прежнему нет.

"Мы топим снег и пьём эту воду, ещё набираем её с озера. А разве такая вода безопасна, разве её можно пить? Но ничего не поделаешь. У нас нет другого выхода. Конечно, мы болеем. Этот год был объявлен годом села, но даже от этого не легче. Нашу проблему решать никто не торопится", - рассказал сельчанин.

50-летний Игорь Наумов говорит, что потратил около 200 тысяч тенге на подведение воды в дом, но её до сих пор нет.

"Пьём с озера воду. Ждём. Нам вот водопровод провели, только когда запустят? Обещают-то много, делать не делают. Мы ещё в 19 веке живём. Так выходит", - раздосадован говорит житель села Белое Игорь Наумов.

В селе всего один колодец. Вода в нём слишком солёная.

Чтобы решить проблему с отсутствием водоснабжения, разработали проект на 2020-2022 годы. Но работы не завершены до сих пор. Аким села винит в сложившейся ситуации плохие погодные условия и подрядную компанию.

"Вина на технадзоре. Это они отвечали за этот водовод. Подрядчики не успевают, поэтому нам приходится тянуть время. На воду у нас было выделено 375 миллионов, из них 80 процентов уже освоены. Эти работы планируем завершить в течение марта и дадим народу воду", - сообщил аким села Белое Адильхан Разиев.

Подрядная компания до сих пор проводит очистку и промывку водопроводных труб. Начальник участка заверил, что совсем скоро работы завершат – в течение 10 дней жителей села обеспечат водой.

"В прошлом году мы до 22 декабря завершили основную работу. Теперь осталось подключить, проверить на функциональность, дезинфицировать воду, и можно будет подавать населению. Сейчас подготавливаем колодцы, открываем задвижки и подаём воду. Также ребята дополнительно проводят побелку", - сказал начальник участка Буркитбай Бекбенбетов.

В селе Белое 222 дома, в них живут около 600 человек. Населённый пункт находится в 55 километрах от областного центра.